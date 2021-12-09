來自日本的國際發卡組織JCB，於今年年末籌辦「JCB冬日遊樂祭」，策畫經典日本主題情境的現場活動。對於何時可以再去日本，JCB國際組織台灣代表處總經理日野治分析，預計2022年10月有機會。

日野治說，由於各國不斷提高疫苗覆蓋率，預期未來各國的邊境將逐漸開放，回台灣需要隔離的天數也可望逐漸降低，因此內部評估，預計2022年10月相當有機會恢復台日之間的旅遊。

對於近二年的疫情，日野治說，日本也相當期待台灣人可以去日本觀光，但也理解這疫情狀況，因此近二年將焦點鎖定台灣的消費生活，像是咖啡店、外送等等，希望讓民眾可以更加便利使用JCB信用卡。

以台灣消費者持有JCB信用卡的刷卡比重來看，疫情前的海外刷卡比重達到15％、在台灣的刷卡比重則是85％，現在的海外刷卡降至約5％，降低了10個百分點。不過，整體台灣消費者的刷卡金額持續成長，主要是台灣的疫情控制良好，因此國內的消費蓬勃。

日野治說，在台灣目前JCB的發卡量已經達到540萬張流通卡，市占率正式突破二位數，來到10％，未來也會持續強化發卡量。