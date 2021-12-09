根據路透調查，經濟學家預料英國央行將等到明年第一季才開始調升利率，這使升息時間比原先預期的12月還晚，主要歸因於央行擬先觀察Omicron變種病毒對經濟影響後才做決定。

該份調查於12月6到8日訪問經濟學家看法，結果顯示，25位經濟學家預期央行在下周（12月16日）例會決議利率按兵不動，另21人預測將升息至0.25％。

反觀11月所作的調查，略過半的經濟學家（26人）預期英國央行將在12月例會利率由0.10％調升至0.25％，21人預測利率不變。

不過近期英決策官員說法也開始保守。曾在上月支持升息的央行官員桑德斯（Michael Saunders）表示，在本月表決前，他想取得更多新變種病毒影響經濟的資料細節。

匯豐經濟學家馬汀斯（Elizabeth Martins）指出，預料貨幣決策委員會此次會全體一致支持利率維持不變，因疫情前景仍不明朗。

馬汀斯認為，明年2月可能是最早升息的時間，主要考量到倘若冬季若再掀一波疫情，勢必衝擊經濟。

英央行在11月初例會並未升息，當時令市場大感意料，目前市場對於本月升息機率為50％。

有鑑於英國、全球許多地區的新冠病毒感染人數攀升，促使英政府上月底重啟部分防疫限制，周三進一步宣布更嚴格的措施，包括恢復居家工作、在公共場所戴口罩、必須出示疫苗護照才能參與大型集會，盼能減緩疫情惡化。

儘管英政府再度實施限制，該國本季經濟預料擴展1.0％，下一季成長減緩至0.8％，明年第二季成長0.7％，2022全年估計增長4.8％，2023年擴展2.1％。

Pantheon Macroeconomics英國首席經濟學家湯斯（Samuel Tombs）指出，「新冠病毒確診人數會在12月與明年1月攀升，這讓許多人緊張。近期數據已反映Omicron對消費者服務業造成打擊。」