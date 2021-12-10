汽車傳動系統製造廠和大工業（1536）自結11月合併營收6.09億元，月增12.21％、年增1.09％，創同期次高紀錄；累計前11月合併營收61.59億元，年增32.56％，確定回到上升走勢。

和大表示，11月業績受惠於上半年訂單延遲出貨及微幅調漲產品報價下，營收表現漸趨回穩，公司對未來營運保持樂觀。

和大指出，上半年陸續克服缺工、缺料、缺櫃、船運塞港等不利因素影響，第三季整體營收已漸恢復往年水準。為因應往後客戶綠能車款新訂單挹注，下半年和大嘉義三廠機台陸續到位，將先啟動四條自動化AI智能產線，可為第四季營運注入成長動能。

和大表示，經過近一年多的整備，除持續資本投資外，對外積極開發新客戶新訂單，對內則落實精實管理與智慧製造，研發技術創新，強化品質質量。

因應各國政府為落實節能減排目標、ESG及環保永續經營政策，使得全球各品牌車廠及國際電商宅配車隊、手機大廠在2023年加快電動車發展並在2030年停止生產燃油車，為了超前佈署各家電動車廠訂單需求，和大將同步啟動嘉義五廠及台中大里新廠之營建工程與設備規劃，目標明年動工興建，2023年中挹注新產能及營運動能。

展望明年營運，和大預期疫情因素如缺料、缺櫃、缺工等應可陸續獲紓解再加上美系大廠訂單大幅回溫及新電動車客戶專案放量增溫，全年營收應可再創新高，逐步邁向百億企業大關。