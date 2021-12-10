台灣精銳(4583)公布11月合併營收2.86億元，月增10.73％、年增0.02％；前11月累計合併營收29.86億元，年增17.24％，超越去年全年營收28.42億元。台灣精銳指出，受惠後疫情時代各產業均加速自動化設備的投資，同時中科后里三廠順利完成建廠，產能增加3成，在整體稼動率提升及毛利率增長下，整體業績表現亮眼。

台灣精銳為亞洲唯一可自主研發生產高精度伺服馬達行星齒輪減速機，產品廣泛應用於自動化產業，擁高度垂直整合製程，行星式減速機為機械傳動產業，屬工業自動化設備關鍵零組件，台灣精銳在材料、設計、精度及品質均有一定水準，與德國WITTENSTEIN及日本SHIMPO等大廠為全世界主要行星式減速機供應來源，搭上智慧製造、高度自動化浪潮，近年營運規模持續擴大。

公司表示，現有減速機產能已供不應求，今年完工的中科后里三廠已於下半年量產，預計可增加30％產能。台灣精銳前三季每股盈餘8.48元，法人預估全年度獲利有機會超過一個股本。