路透社10日調查結果發現，因日企不看淡後市，當地下周將要公布的幾份經濟相關報告，應該都會有好消息傳出，其中包括，短觀報告、進出口貿易以及機械訂單等。

同時在下周，日本央行也會召開會議，討論2022年4月開始的新財政年度，是否還要繼續實施目前為救經濟而推行的大灑錢政策。

經路透社調查，日本央行重視的短觀經濟數據，日本大型製造業的信心指數，在本季可望從上次的18小增至19。

日本調研單位瑞穗研究暨技術(Mizuho Research & Technologies)認為，晶片短缺最不好的狀況已過，加上東南亞供應鏈斷鏈的問題正在解決。所以，日本製造業的信心應該可以就此變得樂觀起來。

另外，因為9月30日緊急狀態解除，大型非製造業的信心指數也可望從2成長到6。同時，所有受訪日企對未來3個月，都應會樂觀期待。

不過，短觀報告的資本支出項目，大公司計劃在2022年3月底的本財年之前，可能會增加9.8%，稍微低於上一次調查中的10.1%。至於Omicron影響力，因為這個新變種病毒株才剛發現不久，故本季短觀應無法完全反映出來。

預定13日，日本央行將會正式釋出短觀相關數據。

另外，在日本的貿易方面，因需求尚在故11月出口可望年增21.2%。至於與企業資本支出息息相關的另個經濟領先指標機械訂單，10 月也應可見成長2.1%。

同樣是13日，日本政府的機械訂單數據將出爐。而有關當地貿易詳細資料，16日也將見分曉。