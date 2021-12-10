富邦金(2881)11月自結稅後淨利50.19億元，累計今年前11月稅前淨利達1613.77億元，前11月稅後淨利1408.34億元，較去年同期成長75.22%，每股盈餘(EPS)達12.21元，續居金控每股獲利王寶座。富邦金控累計前11月稅後淨利、每股獲利雙雙續創歷史新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前11月獲利皆再創下歷史新高！富邦金控11月底淨值約9240億元，普通股每股淨值70.17元。截至11月30日，富邦金控已取得日盛金控58.23%股權，而富邦金於11月認列日盛金投資收益2.1億元。

富邦人壽2021年11月稅後淨利為24.15億元，累計前11月稅後淨利突破千億達1007.28億元，較去年同期成長91%，11月份台股大盤走升，當月指數終以上漲約2.6%作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利。人壽淨值逾5784億元，淨值比率高於10%，RBC超過300%，資本水準維持良好。債市投資方面，持續以提高整體經常性收益為主要策略。11月台幣走勢平穩，境內經常性避險成本(CS)維持低檔(20bp以下)，今年累積前11月匯兌損益與避險成本，持續大幅優於去年同期。累計前11月合併初年度保費收入(First Year Premium)達1526億元，較去年同期上升1.4%，合併總保費收入(Total Premium)達4542億元。11月初年度保費93.0億元，較上月成長2.6%，成長動能主要來自利變型商品較上月成長約10.6%，表現亮眼。富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中韓國子公司累計前11月初年度保費及總保費各338億元及472億元，業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二。

台北富邦銀行2021年11月稅後淨利15.67億元，較上月增加2.16億元，較去年同期成長19%，本月已一次提足英穩達呆帳損失，累計前11月稅後淨利174.40億元，存放款業務規模持續提升，餘額較去年同期分別成長21%及14%；財管業務受惠基金產品持續熱銷，帶動財管商品銷量及AuM較去年同期分別成長14%及8%；信用卡業務表現持續優於市場，有效卡數及簽帳金額皆較去年同期成長11%；放款成長同時維持良好資產品質，截至11月底逾放比率為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為701.21%。

富邦產險2021年11月稅後淨利1.59億元，累計稅後淨利69.06億元，較去年同期成長43%，同時簽單保費持續雙位數成長態勢，11月簽單保費收入43.31億元，較去年同期成長13.7%，其中健康傷害險因雙疫保單而有24.1%高成長，企業保險相關業務成長也有16.6%，車險業務亦穩健增長；累計前11月簽單保費收入478.28億元，年成長14.4%，簽單市佔率達25.2%，保持市場領先地位。

富邦證券2021年11月稅後淨利4.38億元，累計稅後淨利67.68億元，較去年同期成長80%。今年1-11月台股日均值4864億元，經紀累計市佔率維持6.15%水準，經紀、財管及金融交易收入較去年同期大幅增加。