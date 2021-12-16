2021年已進入尾聲，群益證（6005）今年獲利大好，累計前11月稅後每股盈餘（EPS）達2.17元，創歷年同期新高。而展望2022年台股行情，董事長王濬智指出，台股仍舊「審慎樂觀」，惟他也點出目前市場「三大不確定因素」，包括新變種病毒Omicron後續發展、各國貨幣政策及美國聯準會（Fed）升息時程，以及通膨衝擊。

談及台股2022年行情，王濬智以「審慎樂觀」形容，惟他也坦言，面對金融市場及整體大環境的不確定因素，今年台股「審慎的重要性將會更高」。

他點出，即便市場目前多認為新變種病毒Omicron重症率不高，惟後續發展仍不能太早下定論，且未來是否會有其他變種病毒出現亦是未知數，新冠疫情的發展是市場目前「最值得擔心的點」。

此外，各國貨幣政策，尤其是Fed的動作亦將成為焦點，Fed 16日凌晨已宣布每月購債幅度縮減，意味著明年3月起將不再購債。而這項要素對金融市場將產生的衝擊、明年升息次數也未可知，市場仍將保持觀望態度。

另一方面，明年市場勢必面臨通膨衝擊，王濬智指出，目前通膨已是現在進行式，明年隨供給面持續恢復下，物價亦將出現下跌壓力。因此，投資人明年的投資目標就是要盡量減低通膨所造成的不利影響。