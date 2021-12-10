雙11推升網家(8044)單月營收創下新高，來到56.08億元，月增35.85％，年增6.56％；累計前11月營收443.69億元，年增11.77％。數字(5287)11月營收1.58億元，年成長22％，連續4個月創單月新高，第四季創高可期；累計前11月營收15.29億元，年增率9％。

網家旗下24h購物11月檔期活動不間斷，雙十一買氣延續至月底美式黑色星期五的折扣活動；熱銷品類，除傳統第四季熱賣的通訊電子產品，由於疫後個人著重保健趨勢，跑步鞋、養生食品都有不錯成績。在競爭激烈的美妝保養品上，將行銷資源聚焦在高知名度爆品的策略告捷，致美妝品類訂單筆數在平台上創下歷年新高。

另外，集團旗下跨境電商事業體-Bibian比比昂今年整體GMV月月刷新歷史新高紀錄，營收亦同步走高，整體11月營收為去年同期成長249％。露天拍賣雙十一單日業績突破歷年紀錄，GMV較去年成長近40％。PChome商店街，雙十一單日訂單數較平日成長1.7倍、GMV與平日相比成長210％。

數字11月在591、8591與Tasker出任務外包網等多平台的營收動能挹注，591房屋交易因持續優化用戶者的使用需求，並長期提供不動產知識服務，大幅提高用戶者的黏著度。加上8591寶物交易，台灣遊戲需求穩健淡季不淡，香港知名度逐漸提升，台港營收齊成長。與Tasker出任務外包網，持續推升服務及品牌知名度，並受益民生經濟活動開展，企業的人力需求釋出下，推升591、8591與Tasker出任務外包網11月營收年增率分別為14％、70％與91％。

數字隨著年底外包人力需求與婚宴商機，可望為518熊班、小雞上工、Taske出任務外包網與結婚吧續添營收動能，第四季營收創高可期。