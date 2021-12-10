東元電機（1504）11月份單月合併營收為46.13億元，較去年同期增加17.44％，為過去三年以來同期新高。東元表示，主要成長來自亞洲市場之機電系統及智慧生活等業務。

東元今年前十一月累計營收金額達476.18億元，較去年同期增加17.01％，，為過去五年以來同期新高。東元指出，東元電機自今年2月以來，合併營收的年成長率都有兩位數成長，顯示成長動能之強勁，機電系統、智慧生活及智慧能源三大事業群營收表現有兩位數以上成長。