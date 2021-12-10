日本《產經新聞》10日表示，美國政府主辦的「民主峰會」（Summit for Democracy）9日展開，但參加國卻存在爭議，加上尼加拉瓜選擇在10日與台灣斷交，讓總統拜登（Joe Biden）欲藉民主峰會聯合全球對抗中俄的氣勢大減。

美國9日至10日舉行民主峰會，參與者包括約110國領袖，以及非政府組織、民營企業、媒體代表等。拜登在開幕致詞時警告，由於各項挑戰加劇，全球民主正面臨倒退，專制政權則趁機擴大影響力，呼籲各國強化民主、打擊貪腐、維護人權並對抗威權勢力。

不過《產經新聞》指出，在民主峰會中，拜登政府選擇不邀請埃及等在中東影響力巨大的區域強權，甚至將北約（NATO）盟國土耳其，以及同時身為北約和歐盟（EU）成員國的匈牙利排除在外；雖然這些國家確實存在人權問題，但部分參加國也有同等程度甚至更嚴重的類似問題，引發外界質疑。

華府外交關係人士認為，美國政府不應以「不夠民主」為由，捨棄埃及、沙烏地阿拉伯等區域強權，反而應盡力促進這些國家民主化，以對抗中國大陸與俄羅斯。

而未參加此次民主峰會的尼加拉瓜，更選在這時與台灣斷交，公開與北京政府結盟，顯然是對民主峰會「潑冷水」。《產經新聞》指出，拜登政府希望在與中國大陸競爭的同時促進全球民主化，但這兩個目標卻可能互相干擾，讓美國陷入兩難。