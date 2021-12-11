經濟解封後，路上人車漸多，意外事故發生的風險也增高；新安東京海上產險宣布，與國內不動產專業銀行臺灣土地銀行攜手合作網路投保汽機車、旅行綜合保險等專屬保障，讓客戶最珍貴的財產及人身擁有最心安的保障；新安東京海上成了土銀官網上，獨家合作的產險公司。

土銀為百分百國有銀行，響應政府推動數位金融服務，與新安東京海上產險合作；土銀官網銷售汽機車、旅行綜合保險等獨家防護專案，只要簡單三步驟就可完成線上投保，首先，「一會員註冊」，於土銀網銀完成網路投保註冊會員；「二填寫資料 」，即選擇投保商品及填寫繳費資料；「三投保成功」，待核保及土銀信用卡繳費成功後，保障就生效。

網路投保簡單、快速方便，不僅免簽名、免跑銀行或保險公司，更享有網路投保專案優惠價，是普惠金融的具體實踐，有利增進社會大眾之福祉。

土銀網路投保汽機車保險專案，提供強制汽車責任保險、第三人責任保險、超額責任保險、乘客體傷責任附加條款(機車乘客責任保險)及駕駛人傷害保險五大防護力，享有供第三人、駕駛人、乘客三方完整保障；旅行綜合保險專案則享有旅遊平安險、傷害醫療險、海外突發疾病醫療險、旅行綜合保險等多重保障，提供旅客充足的保障、分散旅程風險，讓國人每趟旅程只留下美好的回憶。