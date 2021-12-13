全球廣告市場規模持續壯大，擴張速度又較預期更快，群邑媒體集團（GroupM）預期2021年全球廣告支出將成長22.5％，數位廣告占整體比重將逼近65％。

根據群邑媒體集團最新預測，不計美國政治廣告支出，2021年全球廣告支出將成長22.5％，金額上看7632億美元。

相較之下，群邑集團6月預測2021年全球廣告支出將增加19.2％，至7490億美元，而2020年12月預測的升幅僅12％。

群邑集團指出，數位廣告將占2021年整體廣告支出的64.4％，比重高於2020年的60.5％，和2019年的52.1％。

大陸以外的數位廣告支出，約有八成至九成將流入谷歌母公司Alphabet、前身為臉書的Meta，以及亞馬遜。

群邑商業情報部門全球總裁魏瑟（Brian Wieser）指出，2021年全球廣告支出與數位廣告支出成長速度，較6月時的預測快上許多。

由於小企業與應用程式開發商之類的數位公司，在數位廣告投入更多經費，而且大陸廣告客戶逐漸利用全球數位平台來開拓海外消費者，帶動廣告市場擴張。

另外，根據廣告公司Zenith最新預測，越來越多數位廣告是以顯示或搜尋廣告的形式，出現在零售商的電商平台。

包括零售巨擘沃爾瑪、餐飲外送平台DoorDash和連鎖零售藥局CVS Health在內，許多直接面對客戶的企業利用消費者購物所蒐集的數據，提供廣告商更多與消費者接觸的方法。

Zenith估計，2021年全球零售商媒體廣告將成長47％，至770億美元，其中大部分金額將來自亞馬遜。相較之下，2019年的成長率為24％，2020年高達53％。

另外，Zenith預測，全球社群媒體廣告支出將在2022年超越電視廣告支出，估計金額分別為1770億美元與1740億美元。