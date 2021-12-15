蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 15.2作業系統更新，加入透過語音助理Siri播放音樂的全新訂閱服務Apple Music聲控方案，且iPhone 13 Pro和13 Pro Max可切換到超廣角鏡頭拍攝微距照片和影片。

根據蘋果說明文件，Apple Music聲控方案可讓用戶透過Siri在音樂服務Apple Music中取用所有歌曲、播放列表和電台，Siri會根據用戶聆聽紀錄、喜歡或不喜歡的內容來建議音樂，「再次播放」功能可取用最近播放過的音樂列表。

iOS 15.2的「設定」提供App隱私權報告，用戶能看到App在過去7天中取得用戶位置、照片、相機、麥克風、聯絡人等項目的頻率，以及相關網路活動。

針對相機功能，iOS 15.2在iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的「設定」中可啟用微距照片的控制項目，能切換到超廣角鏡頭來拍攝微距照片和影片。

此外，Apple ID新增「數位遺產」功能，用戶可將其他人指定為「遺產聯絡人」，這些人可以在用戶過世後，取得用戶的iCloud帳號和個人資訊。

iOS 15.2還提供其他iPhone增強功能，包括iCloud+訂閱者可在「郵件」App中使用「隱藏我的電子郵件」來製作獨有、隨機的電子郵件地址；「尋找」可在iPhone處於「省電模式」時定位iPhone長達5小時；「股市」可讓用戶檢視股票的貨幣，並在檢視走勢圖時查看年初至今的績效；「提醒事項」和「備忘錄」可讓用戶刪除或重新命名標籤。（編輯：趙蔚蘭）1101214