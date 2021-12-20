Xperi Holding Corporation旗下獨資子公司，專注於開發非凡的沉浸音效體驗、影像和感測技術的全球領導廠商DTS宣布全球消費電子產品製造商 Vestel 的電視產品線將支援DTS Play-Fi 。

DTS Play-Fi總經理Dannie Lau表示，Vestel擁有豐富且穩定的消費電子品牌生態系，能進一步將Play-Fi推廣到每家每戶，這次的合作將延續我們為全球最大、最佳消費電子產品製造商賦予真正無線互通能力的使命。

DTS Play-Fi在音效串流中扮演著領導地位，旗下無線音效功能包括環繞音效、全屋（whole-home）串流、支援24 bit/192kHz高解析音訊、多室（Multi-room）播放與 APP 進行耳機串流。由於 Play-Fi 與業界標準 Wi-Fi 相容，製造商無需為產品額外設計任何硬體，就能同時為不同價格區間的產品添加高階無線功能，多元特色大幅提升使用者無線體驗，也讓合作夥伴落實真正的產品差異化。