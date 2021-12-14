匯豐銀行於周二公布動力煤的融資政策，並希望所有客戶都能在2023年底前制定退出化石燃料的計畫。

煤炭產業對於亞洲各國政府是有爭議性的，因為各國都在尋求擺脫該廉價的和廣泛使用的碳排放密集能源，希望能藉此履行全球承諾，減碳和打擊氣候變遷。

根據匯豐的計畫，該行到2025年將減少25%的動力煤融資業務，到2050年將減少50%。不過匯豐的永續業務主管指出，對於歐盟或OECD以外地區的客戶，相關的融資可以提供到2040年，直到全球逐步淘汰為止。

根據現有承諾，匯豐將不再融資新的燃煤發電廠。匯豐表示，該政策將根據和一致於氣候變遷科學，並且每年檢討，協助淘汰現有的煤炭使用。煤炭是大問題，需要將注意力轉向於緊急淘汰煤炭，並與科學化的時間表並駕齊驅。

匯豐表示，其新政策將適用於所有業務領域，包括6210億美元的資產管理部門，涵蓋融資的所有面向，包括再融資和諮詢服務。

匯豐面臨投資人和環保活動人士的壓力，要求削減對使用煤炭的人士和公司之融資。