台達電今日（14）宣布，旗下高階投影品牌Digital Projection協助角川武藏野美術館舉辦「來自巴黎的浮世繪劇場」展覽，運用超過30台Digital Projection的高階雷射投影機，透過無接縫拼接融合技術，打造360度沉浸式投影。角川武藏野美術館總經理宮下俊總經理表示，選用台達電Digital Projection E-Vision 10000系列雷射投影機，主要是因為台達的雷射光源技術的穩定性和可靠性，同時還支援100V電壓，這次的展覽面積達1000平方公尺，台達投影機仍可提供足夠的亮度和對比，而台達團隊也為了藝術展演提供最佳的支援與配合。

台達日本分公司代表取締役社長柯進興先生表示，很榮幸在台達成立50周年之際，與角川文化振興財團合作，協助角川武藏野美術館成立周年的慶祝活動，台達電期望以台達的投影技術，擴大視訊解決方案在日本的影響力，更積極地支持藝術展覽、體育賽事轉播以及電影播放。

「來自巴黎的浮世繪劇場」展覽於2021年10月30日至2022年4月10日在日本東京近郊的角川武藏野美術館一樓大畫廊舉辦。超過30台Digital Projection E-Vision 10000的高階雷射投影機在1000平方公尺的區域內，以360度環景投影將法國數位藝術創作團隊Danny Rose Studio的作品（日本傳統及當代浮世繪藝術）以12個不同場景呈現，畫面充滿張力，台達電視訊解決方案已在日本市場耕耘超過20年，近期成功案例包括東京森美術館選用台達8K投影技術，展示人工智能的視覺藝術；以及日本公共媒體機構所屬的全國性電視台亦選用台達8K投影技術來轉播世界級體育賽事、文化藝術表演等。