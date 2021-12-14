周一（13日）因疫情不確定性與市場預期聯準會（Fed）動作將偏鷹派，拖累美股四大指數下跌，影響所及，今日台股開低走低，跌破月線支撐，終場下跌168點，收在17599點，成交量3012億元。

遊戲股因寒假即將來臨，加上「宅經濟」發威，帶動今天遊戲類股向上噴出，網龍、傳奇、華義逆勢亮燈漲停。此外，IC 設計族群表現相當疲軟，迅杰挫至接近跌停，世芯 - KY 跌逾 8%，普誠跌逾 7%。大盤漲多拉回，投資人反而可逢低承接布局即將到來的年底集團作帳行情。

許多集團股已開始暖身，準備向上攻擊的態勢十分明顯，而集團作帳的選股心法是什麼呢？筆者認為是以下三大關鍵：1、配合產業與景氣的題材；2、強者恆強，趨勢走強；3、法人（投信）作帳股。

筆者精選台灣5大集團，近10年來旗下相關股票12月漲幅統計數據（資料來源/CMONEY），來看哪些股票有機會成為未來的飆股。

1、聯電集團：智原

明年上半年營收年增幅度可期，可望繳出淡季不淡的水準。

2、華新集團：精成科

精成科受惠電動車電控系統及工業控制系統訂單充足，且料源逐步改善到貨，並反映在報價狀況上，第四季營收已連兩個月登上 4 億元。

3、富邦集團：富邦金

富邦金控累計前 10 月稅後純益 1358.15 億元，年增 82%，每股純益達 11.81 元EPS 續創歷史新高。

4、鴻海集團：帆宣

受惠半導體大廠積極擴產，帆宣前三季稅後純益 10.55 億元，年增 48.7%，創歷史新高，每股純益 5.63 元，已超越去年全年的 4.88 元水準。

5、友達集團：達興材料

公司近年來持續調整產品線，布局高階顯示器材料、半導體材料及上游關鍵原材料，雖然半導體材料已有成果，但占整體營收比重仍低，未來仍有不小成長空間。

聯電集團旗下相關股票12月漲幅統計

華新集團旗下相關股票12月漲幅統計

富邦集團旗下相關股票12月漲幅統計

鴻海集團旗下相關股票12月漲幅統計

友達集團旗下相關股票12月漲幅統計

（本文作者為摩爾投顧分析師黃睿緯）

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