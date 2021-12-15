新北市長侯友宜公投千字文引發各界揣測，他被問到外傳春節過後會宣布放棄2022直攻2024，侯友宜聽聞直呼「大家想太多了」，他不管寫多少內容，只是想傳達自己的核心價值，更是他3年前選舉的承諾，只是把當年行動再度跟市民報告而已，不要想太多。

對於趙少康要侯不要左右逢源，侯友宜說，公投是就事論事，把事情經過，透過科學、理性論辯，最後由人民作主決定，不需要不斷做大家不願意看到的衝突、對立，大家好好團結，台灣努力往前走，他也是兌現他3年前選舉諾言，並把公投核心價值再度做一次闡述。

是否會去投票，侯友宜說，投票本來就是他該盡的責任；至於會不會擔心投票率太低，讓侯關心的反萊豬公投不過關，侯友宜說，選委會要求新北協助宣傳，新北市依法行政都會去做。

對外界傳言他要直攻大位，侯友宜直呼「想太多」，他只是想全力守住這塊寶地，找回台灣每個人善良、純樸與團結的心， 他當警察一輩子，就是努力好好做事，用這個信念守護人民，他只是把當年行動再度跟市民報告，不要想太多。