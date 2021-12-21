前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於台中第二選區立委補選，顏寬恒是否會受到公投結果藍營失利所影響？前民進黨立委郭正亮認為，以目前的盤來說，對顏寬恒稍微有利，得票一定高於公投，不過還是會很接近，雙方大約是幾千票的差距。

朱學恒21日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路直播節目中問郭正亮，盧秀燕會不會幫顏寬恒助選？郭正亮認為一定會。顏家出來選，得票一定高於公投，妹妹又是副議長，所以盧秀燕多少要幫忙。

郭正亮提到，根據公投的得票，台中第二選區，不同意的6萬6，同意的是6萬4。而民進黨都下去幫林靜儀助選，公投也是林靜儀強調的場，顏寬恒不太打公投，再加上媒體都在打顏家，在這樣的情況之下居然只差2千票，「你如果是林靜儀，你怕不怕？」所有的招都用過了，未來的招也就是這些招了。

郭正亮披露，當地有朋友說，公投就6萬4，顏寬恒至少7萬票起跳，差5千票算什麼？甚至有人預測會衝到7萬3。林靜儀要想清楚，要如何讓6萬6衝到7萬。

郭正亮直言，以目前的盤來說，對顏稍微有利，不過還是會很接近，雙方大約是幾千票的差距。

至於公投結果，郭正亮分析，民進黨在公投之後，「阿彌陀佛！他知道（選得）不怎麼樣！」民進黨是很冷靜的，知道這種結果是什麼意思！