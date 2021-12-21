王力宏宣布離婚後，被李靚蕾戳破經營多年「優質偶像」的假象，踢爆他不僅召妓、約砲，甚至每個城市都有砲友存在，極亂的私生活讓外界難以置信，未料，又有網友挖出舊照爆料，指出陳慧琳昔日跟王力宏同台演出時，似乎疑遭襲胸，引起網友議論。

王力宏與陳慧琳當年同台合唱照片瘋傳，有網友指出王力宏一手攬著陳慧琳的腰，另一手疑似放在陳慧琳胸部，但當時王力宏打著「優質偶像」的形象，加上同志疑雲從未停過，因此並未引發過多討論，不過追查網路流傳片段時，關鍵瞬間鏡頭剛好跳開，無法直接證實王力宏有襲胸動作。

王力宏被指曾對陳慧琳伸狼爪，不過關鍵瞬間鏡頭正巧移開沒拍到。（圖／微博、IKELLY DYDS Youtube）

王力宏昨（20日)日宣布暫時退出演藝圈，並向父母、李靚蕾及3個孩子道歉，強調男人應該承擔起所有責任，將不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，也沒給大眾做好偶像該有形象，並將價值逾4億元的吾疆豪宅過戶到李靚蕾名下，孩子撫養教育也會承擔，直言「此事肯定是我處理不當，再次向大家道歉。」

大陸網友「時代尖兵」在微博上PO文，指出李靚蕾選擇在微博上撕王力宏，主因是「只有大陸對劣跡藝人的懲罰程度最嚴格」，加上吃瓜群眾量又大，擴散速度相當驚人，幾分鐘內轉發就成千上萬，更爆料「李靚蕾要在台灣人用的主流社交媒體發聲，估計早被資本控制得反轉了」。