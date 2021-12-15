新竹縣長楊文科期望新竹縣邁向友善動物城市，鼓勵民眾以認養代替購買。（莊旻靜攝）

為了提倡領養代替購買，新竹縣政府與轄內20家寵物業、5間動物醫院合作，推出「認養新竹縣動物收容所犬貓優惠方案」，只要在收容所認養犬、貓，並前往合作的業者檢查、洗澡、美容、住宿等，均享有優惠，各家優惠方案不同，民眾可前往新竹縣家畜疾病防治所網站、臉書官方粉絲專頁查詢。

新竹縣長楊文科表示，為了提供流浪動物優質的收容環境，新竹縣家畜疾病防治所正在進行改建，也為了提高認養率，鼓勵民眾以認養代替購買，也與動物醫院、寵物相關業者合作，期望能提高民眾認養浪浪的意願，日前楊文科也在主管會報中頒發感謝狀，向參與合作方案的業者致謝，共同朝向友善動物的城市邁進。

新竹縣政府農業處指出，認養率為動物收容所最重要的管理數據之一，維持一定的認養率，收容所才能正常運作，2020年全國各縣市動物收容所平均認養率為51％，新竹縣則有71％，雖超出全國平均，不過仍有進步空間，期望透過認養優惠，鼓勵民眾多加認養。

新竹縣家畜疾病防治所斥資7600萬改建動物收容所，在施工期間，動物可收容量從140隻銳減至90隻，在收容所志工與民眾協助、認養下，今年認養率提高至80％，維持收容所正常運作，未來改建工程完成後，除了將提供友善動物環境及收容空間外，也會傾力推動動物認養。

新竹縣動物收容所犬貓優惠方案即日起至2022年12月31日止，各業者優惠方式及時間，由各店家公告，只要在新竹縣公立動物收容所認養的犬、貓，即可獲得有「認養犬貓證明卡」，認養人持相對應之「認養犬貓證明卡」至各特約優惠店家，即可享各類優惠，合作店家可至新竹縣家畜疾病防治所網站、臉書粉專「新竹縣動物行動派」查詢。