1218公投在即，苗栗縣選舉委員會代理主任委員陳斌山、總幹事彭基山與及監察小組召集人張智宏等人，15日上午視察點領公投票作業。彭基山提醒，民眾當天投票，切勿配戴有宣傳圖案的口罩，否則將面臨20萬元罰則。

苗栗縣選舉委員會表示，這次苗栗縣全國性公民投票案第17案至第20案確定投票權人人數共計45萬7991人，其中男性23萬5558人、女性22萬2433人。

本次全國性公民投票第17案至第20案公投票顏色依序為白色、淺黃色、淺粉紅色、金黃色，投票通知單顏色為紫色，公投公報及投票通知單，已由各鄉鎮市公所送達各家戶，請民眾仔細閱讀公報再去投票。

彭基山說，投票當日上午8點至下午4點，民眾攜帶國民身分證、印章及投票通知單，前往指定投開票所投票，並留意公投票的顏色並將其投入相應票匭。

另，因應防疫政策，民眾前往投票時應佩戴口罩，並量測體溫、使用消毒酒精，如有發燒、咳嗽或呼吸道症狀者，應請與他人保持1.5公尺以上距離，並利用防疫遮屏投票。

他也同時呼籲民眾，公民投票法於投票日當天並無禁止宣傳規定，但是投開票所30公尺以內禁止在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票之行為。

投開票所內禁止穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，也不得有在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票。

如果民眾在投開票所內戴印有宣傳同意或不同意公投口罩，則依公民投票法第22條第1項第1款規定，主任管理員應會同主任監察員令其退出，經令其退出而不退出者，依公投法第43條規定，將處行為人2年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣20萬元以下罰金。