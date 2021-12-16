日本12月製造業PMI(採購經理人指數)，雖已連續第11個月都是擴張局面，由於產量受限以及新訂單成長變慢，故增幅略低於11月。同樣地，服務業也是類似情況。

相較於11月曾創下兩年多高點，12月的服務業PMI也是以較慢速度在成長。這表示，日本服務業還沒能完全走出新冠疫情所造成的陰影。

au Jibun銀行日本12月PMI，從11月的54.5小降至54.2。同時，服務業方面，也是從11月的53掉到12月的51.1。所幸，兩者仍在景氣榮枯點50以上。

編撰此指數的IHS Markit指出，與11月相比，從12月的數據看得出生產率與新單數都變低。在原物料大漲，以及供貨量短缺下，日本製造業的高成本壓力也愈來愈大。在供應商交貨時間不穩定，還有補庫存採購量減少下，出口訂單的增加也變得較緩慢。

IHS Markit表示，日本製造業與服務業，雙雙對未來12個月的營運狀況都不太樂觀。還有利空消息不斷，例如供應鏈問題尚存、生產成本增加以及新冠病毒未來不明朗等，在在都將日企樂觀心態拖到4個月最低。

至於歸納製造業與服務業計算的綜合PMI，也是從11月的53.3降至51.8。