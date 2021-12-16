元太(8069)指出，日本綜合貿易公司伊藤忠商事(ITOCHU Corporation)加入電子紙生態圈，雙方將於日本及全球市場擴大電子紙應用領域。伊藤忠商事首個電子紙專案為推出自有品牌的電子紙筆記本(eNote)，該電子紙筆記本專案，由元太、伊藤忠商事與元力電紙平台（Linfiny）共同合作，元太提供電子紙顯示技術，Linfiny公司則提供其用於電子紙筆記本硬體與設計的專業解決方案，伊藤忠商事則運用其全球銷售網路進行銷售。

Linfiny公司為元太與SONY半導體合資成立的公司，專精於電子紙筆記本研發與製造。這次採用電子紙顯示技術的電子紙筆記本提供使用者可媲美紙張書寫的體驗，且輕薄又便於攜帶。不僅如此，反射式的電子紙顯示原理與紙張相同，在長時間的使用下，不會讓使用者的雙眼感到疲勞。今年11月元太獲得德國萊因TUV頒發的「類紙顯示認證」(Paper-Like Certification)，證明電子紙具有與紙張高度相似的閱讀和視覺舒適性。

E Ink電子紙技術於顯示器產業中獨具特色，因電子紙的顯示畫面僅在更換顯示畫面時才耗電，畫面持續顯示時則不耗電。相較於使用液晶顯示器的平板電腦的電池續航力以小時為單位，電子紙筆記本的電池續航力則以周為單位。此產品應用可讓商務與教育場域的使用者數位化手寫文件，並結合雲端系統管理文件，並為商務與教育市場帶來新契機。