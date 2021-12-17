金管會考量通膨因素影響，宣布修正「保險業辦理微型保險業務應注意事項」規定，將可投保的經濟弱勢者所得門檻放寬，若單身年收入未逾42.3萬元、夫妻合計未逾84.6萬元，即屬於可投保微型保單的經濟弱勢族群。

金管會自2009年7月起推動微型保單，希望使弱勢民眾能以每年可負擔的保費，享有基本保險保障，目前種類包括定期壽險、傷害險及實支實付型傷害醫療險3大類，具備低保費、保障內容簡單易懂、保險期間短、多元投保方式等特點。

而金管會此次將經濟弱勢者全年綜合所得上限規定，由現行單身年收入未逾35萬元、夫妻合計未逾70萬元，修正為不超過財政部公告當年規定的「綜所稅免稅額、標準扣除額及薪資所得特別扣除額」合計，以財政部2022年規定試算，分別為42.3萬元及84.6萬元。

保險局副局長林志憲表示，由於經濟弱勢者多半仰賴薪資收入，此次修正主要為考量通膨因素對所得影響，透過將微型保單投保門檻與所得稅法連結，可反映物價上漲對經濟弱勢者所得影響，並可擴大微型保險涵蓋的經濟弱勢者範圍。

據金管會統計，微型保單迄今累計承保人數達110.8萬人、承保金額2522.4億元，今年以來新增20.1萬人，目前有效契約54.9萬人。其中，單身年收入未達35萬元、夫妻合計未達70萬元的承保者僅分占0.88％、0.66％，此次修正希望能擴大占比、協助更多人。