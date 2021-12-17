隨疫情及碳中和議題成為全球共識，全球汽車朝電動化與智能化發展時代趨勢抵定，DIGITIMES Research預期，電動車功率元件SiC在電動車應用愈來愈受到重視預計2025年碳化矽在電動車應用的市場規模將達6.5億美元，2021~2025年將以25~30％年增率成長。

羅姆半導體與DIGITIMES Research於16日舉行的「智行未來，解析未來車產業動向與契機」論壇中，針對碳化矽車載應用發展、車用顯示器市場商機、自駕技術進展契機，提出第三類半導體需求、智慧座艙及自動駕駛等設計之未來車成長浪潮與商機之三大主軸。

其中，第三代寬能隙半導體碳化矽（SiC）因具高耐壓、對應車內嚴苛環境操作、降低系統成本等優勢，於電動車主要部件如逆變器及車載充電器成長最為顯著，預計2025年碳化矽在電動車應用的市場規模將達6.5億美元，2021~2025年增率介於25~30％。

DIGITIMES Research研究經理林芬卉預估，因SiC逆變器與矽基產品價差，在2023年將進一步降低至200美元，以同樣計算方式，發現除了中高階車款及高階車款總成本降幅分別達231美元及416美元之外，中階車款成本降幅也達100美元以上。當2.5倍價差時，車廠就有較高意願導入中階車款。

DIGITIMES Research分析師楊仁杰則指出，2020年全球車用顯示器市場受制COVID-19疫情，出貨量僅為1.41億片，預期今年雖面對零組件短缺問題，隨全球經濟從疫情中復甦，車用顯示器出貨量仍將以年增近三成、達1.83億片。此外，車廠對整合式智慧座艙持續重視，中控台與儀表板面板尺寸將普遍提升，2021年中控台與儀表板面板尺寸大於9吋比例分別將為24.5％及18.5％，至2026年分別將達44％及24％。近年由於中國市場成為全球汽車及車用面板成長最快的市場，中國面板企業佔全球車用顯示器出貨比重突飛猛進，2021年預估達37％，較2017年的18％幾乎倍增，因應此潮流，台灣「面板雙虎」分別向車用顯示器供應鏈下游延伸，力圖透過面板模組設計與製造能力，跳過Tier 1的車用電子業者，直接對車廠出貨，有機會成為台灣面板廠在車用顯示器市場發展契機。

DIGITIMES Research分析師陳一帆表示，對自動駕駛發展而言，產品技術、商業模式、標準規範、社會共識這四個要項缺一不可。目前日本、德國、法國等國已相繼修訂道路交通法規，允許特定類型的Level 3~4自動駕駛上路使用。車廠與業者大多不再談Level 5完全自動駕駛，轉而聚焦在操作適用範圍(ODD)有所限定的Level 4高度自動駕駛。部分業者和投資者則將目光轉移至運行環境相對單純的商用車，特別是重型卡車自駕化，相關應用可能會後發先至。