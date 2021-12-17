大陸央視新聞報導，大陸2022年元旦假期首日的火車票18日起將正式開搶。伴隨元旦、春節客流量高峰即將來臨，近期各地也加強了防疫舉措。目前，已經有北京、陝西西安等多地提出須持48小時內核酸檢測陰性證明進入。

根據大陸國務院辦公廳發布的安排，大陸2022年元旦假期為2022年1月1日至1月3日，共3天。

依照目前大陸全國鐵路車票預售期15天規定，從12月18日到20日，旅客可以逐日訂票電話購買2022年1月1日到3日的火車票。

近期，大陸疫情呈現傳播鏈條多、局部散發和小規模聚集性特徵並存的情況。受疫情影響，各地也在嚴格防控舉措。北京已明確加強遠端管控，嚴格管理。進返京人員須持48小時內核酸檢測陰性證明和「北京健康寶」綠碼方可進返京。14日內有一例及以上感染者所在縣（市、區、旗）旅居史的人員嚴格限制進返京。14天內有陸路邊境口岸所在縣（市、區、旗）旅居史的人員「非必要不進京」。

陝西西安明確，中、高風險地區及所在區縣人員嚴格限制出行；中、高風險地區所在市的其他區縣人員非必要不出行，確需出行的須持48小時內核酸檢測陰性證明。所有省外來返西安市人員需提供48小時之內核酸檢測陰性證明。

黑龍江哈爾濱此前也發布公告，請市民非必要不離哈，確需離哈的要經所在單位、社區（村屯）和屬地區縣（市）指揮部批准，並須持48小時內2次（間隔≥24小時）核酸檢測陰性證明，憑「龍江健康碼」綠碼通行。

在河南，連日來，河南多地發布通告提醒，宣導就地過節，主要為降低「雙節」(元旦、春節）期間人員流動帶來的疫情傳播風險。除常規疫情防控要求外，其中，三門峽鼓勵民眾駕乘私家車和錯峰返鄉，新鄉、平頂山、濮陽等地市要求從省外返鄉民眾需提前告知具體返程時間、健康狀況、14天內旅居史等資訊。

此外，河南部分地區在通告中提到，在外務工、上學、經商的民眾儘量就地過年，確需返鄉人員需提前48小時向目的地社區（村）或所在單位報備，詳細告知返程行程等資訊，並提供48小時內核酸檢測陰性證明等。

據報導，除了要求旅客持有核酸檢測證明以外，大陸各地火車站也採取了多項舉措對旅客加強體溫檢測等。

例如，目前，上海各大火車站對進站旅客開展測溫工作，其中進站一次、出站一次。各個火車站的出站口處也都安排有專門人員，逐個檢查旅客健康碼。

在河南，焦作火車站引進測溫機器人和移動消毒機器人，對進出車站的旅客進行無接觸測溫，對候車室進行全方位不間斷消殺。

測溫機器人不僅會對進站旅客進行測溫，還會提醒旅客戴好口罩。對於溫度異常的旅客，它會拍照留檔並發出警報提示音，車站的工作人員會立刻前來對體溫異常的旅客進行登記。