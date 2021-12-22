由於出現新冠疫情，西安全市的社區、單位實行封閉式管理。中國鐵路西安局集團有限公司也決定，西安至廣州、東莞、銀川、蘭州、北京、成都、重慶及陝西省內多個方向旅客人數下降，部分列車停運或調整運行時刻。

此外，按照西安市疫情防控要求，即日起，從西安火車站、高鐵西安北站乘車離開西安的人員，除必須持有48小時核酸檢測陰性證明及「一碼通」、行程碼綠碼外，還需向所在單位或者街道辦(鄉鎮)報備，履行離開西安的相關審批手續。

新華社報導，西安局集團公司對轄區內各客運火車站嚴格執行體溫監測、掃碼進站制度，積極配合地方疫情防控指揮部，做好進出站旅客健康碼、48小時核酸查驗，嚴防發熱旅客及健康碼異常旅客進入車站，做到進站旅客100％體溫監測、100％健康碼綠碼通行、100％佩戴口罩。對售票廳、候車廳、衞生間、電梯間等公共區域執行每2小時清潔消毒殺菌，按時做好站內通風換氣。