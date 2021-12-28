為嚴格執行「外防輸入」防疫政策，據中國民航局網站消息，12月27日，民航局再發熔斷指令，對中國國際航空公司CA912航班（斯德哥爾摩至西安）、東方航空公司MU588航班（紐約至上海）、南方航空公司CZ8140航班（伊斯蘭堡至武漢）、廈門航空公司MF830航班（洛杉磯至廈門）實施熔斷措施。

根據大陸民航局通報，中國國際航空公司12月13日入境的CA912航班（斯德哥爾摩至西安）確診新冠肺炎旅客10例，鑒於CA911／912航班（斯德哥爾摩至北京，西安分流，週一入境）為CA911／912航班（斯德哥爾摩至北京，週六入境）的獎勵航班，自2022年1月3日起暫停CA912航班（斯德哥爾摩至北京，週六入境）運行4班，取消獎勵航班CA911／912航班（斯德哥爾摩至北京，西安分流，週一入境）。

東方航空公司12月14日入境的MU588航班（紐約至上海，週二入境）確診新冠肺炎旅客5例，南方航空公司12月14日入境的CZ8140航班（伊斯蘭堡至武漢）確診新冠肺炎旅客6例，廈門航空公司12月14日入境的MF830航班（洛杉磯至廈門，週二入境）確診新冠肺炎旅客5例，自2022年1月3日起，分別暫停以上3個航班運行2班。上述熔斷的航班量不得用於其它航線。