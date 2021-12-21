澎湃新聞21日報導：西安市下轄的13個區縣20日已有臨潼區、新城區、閻良區、高陵區、碑林區、長安區、曲江新區7區發通知要求，進出社區、工作單位及公眾場所需持48小時核酸陰性證明。

20日下午，有西安市民稱接到本區疫情防控指揮部短信：20日起，進入單位、社區及公眾場所需持48小時內核酸檢測陰性證明。

澎湃新聞報導，家住西安市臨潼區的祝女士表示，20日接到社區通知說，需要持48小時核酸陰性報告才能進入社區，當晚，一家人就去核酸檢測點排隊檢測，但被告知說系統壞了，讓第二天再來，所以當天沒能成功檢測核酸。

居住在曲江新區的顧女士表示，現在進出所在社區需要出示通行證，需要在社區內的核酸檢測點做核酸。另據曲江新區微信公眾號20日早上五點多發布的通告內容顯示，20日早上8時起，進出曲江新區所有社區須持48小時核酸陰性報告。

臨潼區疫情防控指揮部工作人員稱，目前，臨潼區規定進入單位、社區及公眾場所需持48小時內核酸檢測陰性證明，且進出臨潼區也需出示48小時核酸陰性證明。該工作人員說：現在建議不要跨區流動。

查閱西安各區縣官方微信平台發現， 至少有7區發布通知要求，進出社區、工作單位及公眾場所需查驗48小時核酸陰性報告或已採樣憑證（綠票），包括臨潼區、新城區、閻良區、高陵區、碑林區、長安區、曲江新區。