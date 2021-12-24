昨日（12月23日）晚間8點，入夜後的西安，戶外氣溫已降到攝氏零度以下，「老人、小孩、行動不便者走這邊……」陝西西安市碑林區融信社區全民免費核酸採樣點秩序井然，已經在寒風中工作近14個小時的防疫人員高效協作，為照顧老人、小孩、孕婦、行動不便者等特殊群體，這裡開闢了「綠色通道」，幫助特殊群體快速完成採樣。

為持續做好全市核酸檢測工作，目前西安各區縣、開發區共組織採樣隊員2萬5679人。市級抽調131家醫療機構醫務人員組建了1萬4400人的市級核酸應急採樣隊，協調本省外市（寶雞市、咸陽市、漢中市、渭南市）支援應急採樣隊伍4090人，提高核酸採樣能力；組織全市19家第三方實驗室，配套5家城市核酸檢測基地，並緊急調用33個方艙、6個氣膜、10台檢測車，進一步提高檢測能力。西安市核酸檢測能力達到了單日160萬管。

★西安軟體工程師開發核酸檢測點地圖 上新聞熱搜

由於近日天氣嚴寒，為了方便民眾就近在家附近做核酸檢測，幾名西安的軟體工程師合作寫了一個APP「核酸檢測點地圖」，從12月21日上線至今已有10000人次的瀏覽數據，目前已涵蓋西安市1357個核酸檢測點。

這個網頁由幾個身在西安的程序員共同創建，發起人許長鵬表示，他們將網頁生成二維碼，附在一張西安市局部地圖的下方，已收錄未央區、灃東新城、灞橋區、高新區、臨潼區、曲江新區的核酸檢測點。

這張搜索地圖漸漸在許多西安市民的微信朋友圈流傳，一位朋友用過後還特意告訴許長鵬，看到這張圖之前，他正在一個核酸檢測點排著長隊，抱怨著「不知道要排到啥時候」，掃碼進入地圖網頁後，他才知道自己周邊其實還有三個檢測點，換了另一個點後他不到10分鐘就做完了檢測。