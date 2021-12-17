後疫情時代，屏東與日本旭川市旅宿業者透過線上方式，展開國際交流。（林和生攝）

不畏新冠疫情，屏東縣政府與日本旭川市於17日共同舉辦觀光物產線上推介會，邀集兩地觀光業者參與，分享地方農特產品特色，屏東縣長潘孟安及旭川市長今津寬介更在線上交換伴手禮，並互盼疫情結束後能進行實地訪問交流，加深台日情感。

潘孟安表示，基於國際人道救援、關懷精神，今年年初捐贈一批防疫物資支援旭川市當地醫療院所，也因如此和旭川市有了初步接觸，此次透過線上觀光物產推介會，分享彼此觀光景點、農特產品、探討未來合作方向，更盼未來更加深農業、文化及觀光等互動交流。

潘孟安於視訊中特地感謝日本政府6度捐贈台灣共420萬劑疫苗，台日間溫暖情誼，絲毫不受到疫情影響，更強調，網路打破時間空間限制，將兩處距離5000公里的城市拉得更近，讓國際交流不因疫情中斷。

屏縣府除以影片及簡報方式，向日本觀光物產業者介紹屏東水果、海鮮、農業產品、觀光文化、在地食物與自然景觀等，也將屏東果乾、巧克力、咖啡等寄到日本，讓現場業者品嘗。此外，日本旭川市也將當地梅酒、餅乾等，寄送到屏東，彼此試吃，了解當地特色。

今津寬介談到過去因訪友到過台灣，當時即留下深刻印象，由於旭川位於北海道，是日本著名滑雪景點之一，屏東則是充滿熱帶風情的南國城市，加上旭川市不靠海，兩地感受大不相同。屏縣府交旅處長黃國維特別推薦日本友人，待疫情稍緩，冬天可以組團到屏東來，體驗多一度的屏東溫暖。