《櫃買市場》紘康20日起開放融資券交易 17:222021/12/17 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，紘康(6457)上櫃期間、設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條規定，另外，審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，將於12月20開放融資券交易。 《台北股市》台股明年一路順風 迎接高毛利率時代 15檔11月營收雙增 法人追捧 #紘康 #開放 #融資券 #過度 #櫃買市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 字母榜》李一男造車搶在華為前（薛亞萍） 09:112021/12/17 海納百川 台股表現笑傲全球 金管會：盯三件事 04:102021/12/17 財經要聞 房市沒降溫！央行祭出第4波打炒房 03:162021/12/17 房市新訊 易綱：加大跨週期調節力度 04:102021/12/17 全球財經 股民社交平台 Reddit申請上市 04:102021/12/17 全球財經 十年新高 A股IPO增長成長期趨勢 04:102021/12/17 全球財經 閎康 Q4營收拚登峰 04:102021/12/17 證券．權證 世茂爆雷發酵 上海促房企匯報真實債務 04:102021/12/17 全球財經 工具機景氣 明年出口上看三成 04:102021/12/17 產業．科技 1218公投》公投倒數24小時 竹市綠營議員行腳催票 12:082021/12/17 政治 宏匯廣場影城99元電影票限搶 打疫苗送1300元優惠券 07:202021/12/17 生活 財經熱門新聞 丟了華為 台積電第二大客戶是誰？這家搶當老二令人意外 - 財經 全球2年蓋29座晶片廠！供應過剩來了？這製程恐最先中彈 - 財經 失散多年？大陸男撞臉馬斯克爆紅全球 網友看傻：一模一樣 - 財經 學台積電模式卻失敗？英特爾遇6兆大麻煩 外媒爆內幕 - 財經 小心被「高股息 ETF」沖昏頭 投信高層爆外人不知的內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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