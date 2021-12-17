櫃買中心表示，紘康(6457)上櫃期間、設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條規定，另外，審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，將於12月20開放融資券交易。

《台北股市》台股明年一路順風 迎接高毛利率時代
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