元樟生技17日申請登錄興櫃股票 18:192021/12/17 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，元樟生物科技公司（6864）在今（17）日送件申請初次登錄興櫃股票。 根據櫃買中心資料顯示，元樟生技成立於2018年4月間，董事長兼總經理為蔡宜儒，主要經營業務是敷料及新藥研究開發，送件時資本額為2億5000萬元。元樟生技2020年業績，營收7.3萬元，稅前虧損1745萬元，每股虧損1.64元 《櫃買市場》紘康20日起開放融資券交易 新北公布第6波違法雇主名單 一詮精密遭重罰60萬元 #元樟生技 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #送件申請 #登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中港三井OUTLET 二期開幕 04:102021/12/17 產業．科技 高雄旅展登場 台灣高鐵優惠三重送 14:352021/12/17 財經 《興櫃股》洋基工程完成競拍 承銷價180元 13:072021/12/17 財經 《台北股市》台股明年一路順風 迎接高毛利率時代 11:082021/12/17 財經 證交所：未來財報發布前 禁止董事交易股票 17:312021/12/17 財經 紘康股票自12/20得為融資券 17:312021/12/17 財經 申請土地鑑界照過來 11:582021/12/17 區域情報-新北 工具機景氣 明年出口上看三成 04:102021/12/17 產業．科技 巴西核准5到11歲兒童打輝瑞／BNT疫苗 08:292021/12/17 國際 15檔11月營收雙增 法人追捧 04:102021/12/17 證券．權證 《類股》藥華藥跌停 興櫃生醫接力綻放 11:422021/12/17 財經 財經熱門新聞 失散多年？大陸男撞臉馬斯克爆紅全球 網友看傻：一模一樣 - 財經 學台積電模式卻失敗？英特爾遇6兆大麻煩 外媒爆內幕 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 Fed老大「鷹」險 美元就噴了！謝金河：這國家恐剩半條命 - 財經 4奈米有麻煩？高通用三星製程又出包 換台積電結果曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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