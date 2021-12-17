櫃買中心表示，元樟生物科技公司（6864）在今（17）日送件申請初次登錄興櫃股票。

根據櫃買中心資料顯示，元樟生技成立於2018年4月間，董事長兼總經理為蔡宜儒，主要經營業務是敷料及新藥研究開發，送件時資本額為2億5000萬元。元樟生技2020年業績，營收7.3萬元，稅前虧損1745萬元，每股虧損1.64元

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