今年前三季每股稅後盈餘2.95元的京城建設（2524），今年再砸38.77億元買進17134坪土地，累計土地庫存量達30895坪，京城今年購入的土地，多位於台南地區，台南躍升成為京城建設重兵布置的區域，而且比重會逐年增加。

京城建設發言人周敬恆17日參加法說會指出，台南、高雄房地產市場，是今年市場波動比較大的區域，主要是因為科技產業就業，帶動房地產市場交易，中小坪數產品需求量相當大，屬於目前成交主流，因市場漸缺貨，成交量趨向減少走勢。

周敬恆表示，截至今年11月底為止，高雄房屋交易棟數突破4萬大關，「此一現象在高雄，可說是前所未見」，房市看好程度，可說是一面倒，特別是台積電投資高雄議題發酵，使得下半年的市場，扭轉為賣方市場，但，隨著價格上揚，買賣雙方價格認知差距加大，使得成交量未大幅增加。

他說，高雄今年前10月房屋移轉成交數量共41961戶，比去年同期的35701戶，年增14.92％，在表現，除了略遜台南之外，在六都的表現，高雄與台南一樣，都相當突出。

周敬恆表示，明年利率將走升，幾乎已成為共識，在現階段，價格及利率上揚，會造成購買力下降，惟升息初期尚不致對房地產市場有太大影響，反而是興建成本大增，的確對建築業者造成影響。

周敬恆指出，京城建設2012年11月完工的24樓大樓個案，每坪興建成本約6.8萬元，現在，已經漲到每坪13萬元以上，9年漲幅達91.18％，預計未來這幾年高雄大型工程陸續開工、大型電子廠建廠的效應下，恐更加劇成本上漲憂慮。

京城建設今年前11月營收約54.97億元，比去年同期的79.43億元，年減30.79％，今年前三季每股稅後盈餘2.95元，比去年同期的3.28元，年減10.06％。

他說，京城建設今年度主要入帳個案包括美術皇居、京城大苑、鉅誕、京城King Park、以及時尚京城等，目前在線銷售的個案有京城King Park、京城凱悅、鉅誕、時尚京城、京城大苑、美術皇居、逸文苑，預售個案則有京梧桐及世界心。

周敬恆指出，京城建設今年總共買進17134.52坪土地，總金額約38.77億元，扣除興建中土地面積1825.11坪，目前土地庫存量約30895.56坪，今年購入土地，多位於台南地區，其中，最大、最重要的是仁德科技園區開發案，這是與三地開發一同合作，因此，台南目前可說是京城建設鎖定重兵布置的區域，比重未來也會逐年增加。