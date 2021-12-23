飛宏(2457)布局電動車及儲能市場跨大步！12月22日董事會決議通過發行二次私募普通股，引進台泥(1101)成為策略合作夥伴，飛宏表示，未來將以飛宏電動車充電樁結合台泥儲能系統，攜手搶攻龐大儲能市場商機，隨著充電樁業務成長，明年營收將優於今年，並希望藉由產品結構調整改善毛利及獲利。

飛宏電源產品以智慧型手機及工具機充電器居多，約佔公司營收70%，為提升公司競爭力，飛宏近幾年積極布局電動車及充電樁市場，5年前因大陸政府積極補助電動車產業，飛宏電動車及充電樁產品先攻大陸市場，不過成果不如預期，因此放慢大陸市場布局，僅與車廠保持關係，2018年開始轉向以歐美市場客戶為主，陸續跟歐美的各大車廠有業務上的合作，透過當地經銷商跟品牌商，借重對當地的了解、既有的銷售管道，用較快的速度切進市場，目前飛宏電動車及充電樁客戶涵蓋車廠、殼牌等原是加油站往電動車充電基礎建設佈局的運營商及台泥等儲能廠，美國地區則與東元合作，今年電動車及充電樁產品佔營收比重約3%。

由於充電樁逐漸走向充放雙向兼儲能，飛宏在電動車/充電樁及歐美市場佈局，吸引積極搶進儲能領域的台泥，考量台泥強化儲能產業鏈的全球發展計畫，飛宏12月22日董事會決議通過發行二次私募普通股，總股數為3752萬股，加上已發行股份總數3億3768萬8416股，後已發行普通股股份總數為3億7520萬8416股，此次私募普通股約佔飛宏普通股9.9998%，每股認購價格為40.26元，認購總金額為新台幣15.1億元。

飛宏表示，公司在電源供應器的設計開發已擁有50年經驗，在直交流電快充電動樁規格齊全，更具備360KW以上大功率超充設備製造技術，近幾年公司積極布局再生能源，拓展全球充電站等基礎建設，展現綠色轉型的決心，並提供多元化的電源產品及電動車充電樁等產品，隨著電動車普後汽車對電網(V2GVehicle-to-grid)及儲存新能源等需求提高，結合電動車、充電樁、儲能系統以緩解負載尖峰之發展主軸策略，是此辦理私募現金增資普通股引進策略性投資人之主要目的，因而決定引進台泥為此次私募應募人，希望未來能朝將公司電動車充電樁結合儲能系統之方向發展。

受惠於工具機/智慧生活/網通等產品出貨成長，飛宏今年前11月合併營收110.39億元，年成長31.97%，但原物料價格飆漲，飛宏因產品調漲反應成本速度慢於材料上漲，致使今年前3季稅後淨損2.97億元，每股淨損0.88元。

展望明年，飛宏表示，隨著電動車充電樁等產品出貨成長，明年營收會優於今年，由於充電樁及智慧生活的醫療產品毛利率最好，希望透過產品結構調整改善公司毛利率及獲利。