新北市中和區漳和濕地在立委江永昌積極爭取前瞻預算下重啟開放，2020年時成功向行政院申請「都市方舟漳和濕地水環境營造計畫」，經濟部核定由中央補助1931萬，費用涵蓋全區步道、木棧板、告示牌更新，以確保民眾的安全並加強濕地優化、生態環境營造等工程，自2020年3月設計招標完成後已於今年11月如質如期完工驗收。

此溼地是新北市首座都會型人工溼地，於2013年興設完畢，占地總面積6.7公頃，水域面積約1公頃，但因同年高公局進行橋梁補充工程加上後續營運經費不足，從5月封園至今。

目前園區內設有草澤溼地、初沉池、林間濕地、近自然式溪流、台階濕地、梯田濕地、埤塘溼地、暴雨逕流截流池，江永昌表示，漳和溼地因採用自然淨化工法，因此具有汙水處理的能力，每日約可處理淨化中坑灌渠汙水1000噸水量，同時也具備滯洪調節、生態保育、棲地復育、環境教育等多元功能。

江永昌指出，漳和濕地雖然過去暫停對外開放，但仍持續維持必要的維護工作，有賴於溼地水質淨化效果良好以及人為干擾減少，生態復育成效良好，具生態觀察紀錄資料統計目前已有鳥類90種、蝴蝶116種、蜻蜓及豆娘48種、植物384種，其中也有稍微特別的生物包括黑鳶、鴛鴦、噪鵑、五色鳥、台灣藍鵲、雙截蜻蜓、三角蜻蜓、藍黑蜻蜓、大安水蓑衣、台灣萍蓬草、綬草、水社柳、台灣水蕹及宜蘭地區著名的風箱樹、穗花棋盤腳，甚至也有瓢蟲、螢火蟲會在特定季節出沒。

江永昌補充，園區也在工程期間致力培訓導覽員，將於今年12月20日開放網路或電話預約申請明年1月入園參觀，未來正式開放營運時歡迎民眾、學校或機關團體踴躍預約，共同參與寓教於樂的課程，親身體驗濕地之美與學習濕地保育的價值與意義。