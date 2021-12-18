重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離4大公投案開放投票，每項同意門檻至少要超過495萬6367票，結果在今晚8時14揭曉，最後4大案皆以不同意破400萬得票數完勝，投票率為41.09％，中選會將在稍後開記者會說明。

根據中選會開票結果，重啟核四公投同意票為3804755票，不同意票為4262451票；反萊豬公投同意票為3936554票、不同意票為4131203票；公投綁大選同意票為3951882票、不同意票為4120038票；護藻礁公投同意票為3901171票，不同意4163464票。

4項公投為110年全國性公民投票案第17案至第20案，依序為重啟核四案、反萊豬進口案、公投綁大選案、三接遷移案。《公民投票法》第29條明定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1／4以上者，即為通過。

因此，總投票權人數為1982萬5468人，總額的1／4換算後為495萬6367人，代表屆時各公投案的同意票，必須達到495萬6367票，且多過不同意票，公投才能；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，則為不通過。

根據中選會公布的各縣市投票權人數確定統計表，全國各縣市具有投票權人數最多的縣市為新北市，共計達到342萬7162人，其次為高雄市，共計235萬3773人，至於台北市為215萬5416人；全國公投投票權最少的縣市為連江縣，僅1萬1673人，次少為澎湖縣，共計9萬2051人。