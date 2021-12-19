ESG已躍為投資市場的主流議題，全球評估標準各有千秋，標普全球評級（S&P）編制的《ESG信用指標定義及應用》將揭露更多信用資訊，在12月期間推向企業、基礎設施、銀行、保險等領域的企業界，並預計在2022年納入更多的資產類別。

標普為全球三大信評機構之一，在美國資本市場裡有多項指標商品，與其它金融機構也有合作編制，基於ESG議題在疫情全球大流行過程受到市場重視，標普先針對授評的發行機構進行ESG項目檢視，但暫不列為信用評等的關鍵影響要素。今年10月間，標普的《信用評級中的環境、社會、治理（ESG）原則方法論》（「Environmental Social And Governance Principles In Credit Ratings」）向市場公開，隨後提出《ESG 信用指標定義及應用》，便於讓受評企業有所依循。

標普指出，ESG因素通常涉及企業自身與自然、社會環境以及公司治理品質之間的相互影響，但並非所有 ESG因素都會對信用品質與評等產生重大影響。因此，對於ESG信用因素的定義是，「能夠對受評實體或所發行之債券產生顯著信用影響」，且評等機構有充分的能見度和可能性，將其納入信用評等分析當中的要素。

標普表示，ESG信用指標將揭露更多資訊，反映ESG因素會對於評等分析中的各個分析步驟，產生何種程度的影響，並透過一至五級的評分反映標普的觀點。而且，ESG信用指標將應用在評等確定之後。初期階段，標普將透過ESG產業報告書公布這些指標。