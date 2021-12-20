身陷財務危機的大陸房企佳兆業集團20日上午9時起於港交所正式恢復交易，但復牌首日股價大跌，盤中一度跌逾13％。截至港股中午收盤，佳兆業報0.81港元，跌幅11.96％。

新浪財經報導，佳兆業披露的公告顯示，截至2021年12月20日，佳兆業優先票據的未償還本金額約為117.8億美元，其中一筆2021年優先票據已到期，但佳兆業並未償還本金及利息。另有多筆美元優先票據利息未償付。

公告顯示，佳兆業一筆本金總額為4億美元的2021年到期6.5％優先票據已於2021年12月7日到期，連同金額為1292.28萬美元的應計利息已到期應付，但佳兆業並無於該日支付有關款項。

另有一筆2023年到期11.95％優先票據項下金額為2987.5萬美元的利息已於2021年11月12日到期應付。佳兆業有30天寬限期支付利息，但寬限期已屆滿佳兆業並無於屆滿前支付有關款項。

佳兆業拖欠的利息遠不止這些。2025年到期11.7％優先票據項下金額為5850.13萬美元的利息已於2021年11月11日到期應付。佳兆業沒有在30天寬限期屆滿前支付有關款項。

還有一筆是2026年到期的11.65％優先票據項下金額為1747.5萬美元的利息，已於2021年12月1日到期應付。佳兆業也沒有在到期日支付有關款項。這筆款項佳兆業有30天寬限期支付利息。

佳兆業在公告中稱，上述事項未就優先票據的付款情況可能導致佳兆業的債權人要求加快還款。截至公告日期，佳兆業還未接獲該公司發行的優先票據的持有人就加快行動發出任何通知。公告顯示，佳兆業優先票據的未償還本金額約為117.8億美元。