金管會為提升證券商理財服務競爭力，陸續鬆綁相關法規，繼2020年開放「高資產客戶理財業務」後，今年7月起再度開放「有價證券他益信託業務」，兆豐證券率先遞件申請開辦，並於16日正式獲得主管機關核准。

法規尚未開放前，證券商僅得以委託人與受託人為同一人的自益信託，辦理金錢信託及有價證券信託，本次開放後得以他益信託形式辦理以本金自益、孳息他益為主的信託規劃，讓證券商為客戶規劃有價證券信託服務時，能依客戶需求提供較完善的服務。

兆豐證近年積極發展財富管理相關業務，2010年以信託方式辦理財富管理業務以來，信託管理資產位居國內券商領先地位；2020年成為首批獲准辦理高資產客戶理財業務的券商後，並於今年再度取得有價證券他益信託業務開辦資格，企望在面對客戶多樣化的財富管理需求下，能打造更有效率、合適的理財規劃。

順應數位金融潮流，兆豐證結合外部金融科技專業團隊，著手進行財富管理平台系統改版，預計明年上線的新平台除商品選擇性將更多元、豐富，客戶線上交易環境亦將大幅優化。邁向2022年，兆豐證表示，公司將秉持三大核心價值「誠信服務、優質團隊、卓越績效」，用心維繫客戶關係，持續拓展財富管理業務，樹立品牌專業形象，提供客戶具國際化、多元化的金融理財服務。