工商協進會今日舉行早餐會，並且向政府提出建言，工商協進會理事長林伯豐致詞時表示，展望2022年經濟前景仍具不確定性。

首先各國加速淨零碳排COP26達成削減燃煤發電，APEC呼籲凍結國際化石能源補貼，台灣未來不能過度依賴仍會排碳的天然氣。

企業面臨讓獲利歸零的隱憂還要憂慮碳排、耗水費、升息、匯率波動對成本及獲利的影響，尤其是耗水費對產值占GDP31％，用水量卻不到10％的工業用水課徵，有失公允。

兩岸經貿交流熱絡，出口比重高達42％，但是官方卻是零互動，台商憂慮兩岸政治僵局對經營環境的影響。

工商協進會今年就完善低碳基礎建設、提升數位競爭力、強化經濟成長動能三方面，提出17項提案、60點建議。

有關完善低碳基礎建設，林伯豐提出，應該2050年淨零排放路徑圖建置碳定價與碳盤查體系，檢討能源轉型確保供電穩定，擴大再生能源建設並合理化其價格。

提升數位競爭力方面，產創條例應增列金融專條，協助數位轉型，推動文創結合科技跨界加值。

強化經濟成長動能，則應積極洽簽雙邊、多邊經貿協定，扶持企業參與關鍵產業供應鏈，鬆綁不合時宜的金融監管措施，研議境外資金匯回專法2.0，持續觀光紓困振興及有條件鬆綁國際商務交流方式。

林伯豐說，政府應該傾聽民意，人民才會支持政府，工商界希望維持台灣經濟持續成長，穩定供電營造良好環境釋出善意維持兩岸和平穩定發展。