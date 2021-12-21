更新內文12:23)台北市信義區大巨蛋日前取得建照，完工在即卻傳出公安意外，1名35歲工人21日上午9點半施工時，不慎從地下2樓跌至地下4樓，左大腿當場骨折，所幸意識清醒，工地負責人第一時間通報後，現已在遠雄公司陪同下就醫治療；北市府勞動檢查處表示，將派員前往現場稽查，若有符合停工項目將勒令停工並祭出罰則。

遠雄集團副總經理楊舜欽指出，今早9時30分時，1名35歲男性施工人員在地下2樓進行防火工程項目，疑因未注意管道間圍籬，不慎踩空後從地下2樓跌落至地下4樓，導致左大腿骨折但意識清醒，第一時間工地負責人立即通報救援，現由公司人員陪同赴台北醫學大學附設醫院中就醫治療中，該工區管道間目前進行管制檢修。

對此，勞動檢查處長梁蒼淇表示，現已接獲轄區派出所通報，正派員前往現場勘查，若有符合停工事項將會勒令停工，並祭出相關罰則，檢查結果出爐將公告周知，目前管道已全面進行管制、檢修。