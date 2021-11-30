宜蘭縣蘇澳鎮龍德造船廠區內，今天（30日）上午8時許有2名在船艙作業的工人，疑因吸入不明氣體而昏迷，宜蘭縣消防局派遣救護人員前往現場救援，2名男性員工皆姓陳，其中1名陳男經急救宣告不治，另1人經救治後無生命危險。
據了解，39歲的陳姓男子在焊接時忽然暈倒，另一名32歲陳姓男子見狀後，要去救同事，結果也跟著暈倒，39歲的陳男在上午10時13分宣告不治，32歲的陳男經院方給予100％的純氧後，目前意識清醒，生命徵象穩定。
宜蘭縣蘇澳鎮龍德造船廠區內，今天（30日）上午8時許有2名在船艙作業的工人，疑因吸入不明氣體而昏迷，宜蘭縣消防局派遣救護人員前往現場救援，2名男性員工皆姓陳，其中1名陳男經急救宣告不治，另1人經救治後無生命危險。
據了解，39歲的陳姓男子在焊接時忽然暈倒，另一名32歲陳姓男子見狀後，要去救同事，結果也跟著暈倒，39歲的陳男在上午10時13分宣告不治，32歲的陳男經院方給予100％的純氧後，目前意識清醒，生命徵象穩定。
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