大陸「直播女王」主播薇婭逃稅13.41億元（人民幣，下同）案，中共中央機關報《人民日報》21日再發文評論強調，要贏在趨勢，更要珍惜機遇。

評論指出，日前，主播薇婭因偷逃稅被處罰。網友發現，薇婭全網被封，千名網路主播已主動補繳稅款。

龍頭主播，試探法律底線，難逃制裁，檢視了自身，警醒了同行。網路主播，站在「風口」，贏在趨勢，是新業態新職業的代表。創業不易，守業更難，需時常思考如何保持優勢、珍惜機遇。

新興行業允許多元發展，但不能偏離價值共識，比如依法從業、誠信為本、專業規範等。

一次次警鐘，該敲醒每位主播、每個平臺，人氣增長、流量增長同時，法律素養和法律意識也要共同提升。直播經濟是應時而生的行業，網路主播是順勢而為的職業，切莫逆勢而動、逆流而下。自尊自愛，自律自覺，勤勞誠實，遵紀守法，才能人氣常在、事業常青。

浙江省杭州市稅務部門20日公布對網路主播黃薇（網名：薇婭）偷逃稅案件。經查，薇婭在2019年至2020年期間，隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元。杭州市稅務局稽查局依據相關法律法規，對薇婭追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計13.41億元。