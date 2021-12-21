年底抽大紅包的機會又來了！洋基工程(6691)今(21)日起開始申購，承銷價為180元，如果以興櫃20日的平均價262.95元計算，中籤戶有逾8萬元的潛在獲利空間。

洋基工程公開申購股數有1458張，公開申購價格為180元，12月21日至23日為公開申購期間，12月27日為公開抽籤日，預計明(2022)年1月3日上市掛牌。

輔導券商富邦證券表示，洋基工程去(2020)年度營業收入為53.54億元，營業收入成長率為3.51%，EPS為11.37元，今年前3季稅後淨利較去年同期成長131.58%，EPS達11.07元。

洋基工程除持續專注於高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務外，亦將以本業相關之技術與經驗，計畫將業務範圍延伸到民生商業領域，並運用創新工法及AI智能管理應用之產品，期望未來能為公司整體營運注入新的成長動能。