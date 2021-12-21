台中市府鼓勵尚未施打第一劑疫苗的市民踴躍接種，提供現領200元禮券，台中市長盧秀燕21日表示，自13日起針對設籍台中市尚未接種第一劑新冠疫苗的首打族，完成首劑接種後，贈予200元禮券，截至21日上午8時，符合資格者完成首劑接種人數為8747人。

盧秀燕表示，台中市民接種新冠疫苗第一劑施打率83％，第二劑為68％，現在推出新政策，第一劑鼓勵來接種的獎品，可以領取兩百元，其中100元為衛福部補助，另100元由台中市府補助，禮券持續發送至25日止。

市府提醒市民，施打時務必攜帶身分證及健保卡，以利身分認定核發禮券。

衛生局指出，台中市特別在另百貨、賣場外展接種服務，11、12日計有2家百貨、13家賣場及東協廣場共16處接種站，18、19日計有5家賣場、1家百貨及東協廣場共7處接種站辦理外展接種服務，4天接種人數計7317人。

其中針對移工設置的東協廣場接種站共接種2550人，很多雇主帶著外籍移工來接種。