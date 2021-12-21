金管會主委黃天牧預告，2021年最後一週應還有銀行裁罰案，主要是銀行理專挪用客戶資金或與客戶有資金等不當往來，將視情節輕重開罰；而銀行局局長莊琇媛亦透露，先前正由銀行陳述意見，近期即會開出罰單，且受罰公司應不止一家。

金管會在2019年8月祭出理專十誡，同時銀行法罰鍰上限由1千萬元拉高到5千萬元，若銀行理專A錢，歷時極長、金額極大，且期間銀行居然「不知不覺」，直到客戶申訴才發現，就會被金管會重罰，目前最高紀錄是單一銀行因理專A錢就被罰3千萬元。

金管會也針對理專管理等進行金檢，加上各銀行必須作到內稽內控等程序，過去10年金管會因理專A錢或與客戶有不當往來，共罰35案、罰鍰金額達2.24億元，而2021年即將走到尾聲，卻有銀行還跨不過這一年，可能要吃金管會的罰單。

另外，針對高齡者「金融剝削」部分，檢查局亦已將相關違失態樣轉給銀行局、保險局、證期局等，黃天牧表示，多數是理專或業務員勸誘高齡者解定存、解約保單，改投保新保單或買新基金，亦或是基金剛投資沒多久，又勸誘客戶贖回再轉進新的基金。

莊琇媛亦表示，銀行常見所謂行銷不適當商品給高齡者，多數是指流動性不佳、年期極長的金融商品，賣給年逾65歲以上長者，沒作好KYC（了解客戶）、KYP（了解商品適合度）等，目前可能是給警告、或要求銀行要訂定相關內控作業標準。

黃天牧表示，防止高齡者或身心障礙者的金融剝削，可能無法訂出哪些商品禁止銷售給這些族群，也有70歲者表示自己一輩子從事期貨投資，若因為其超過65歲就不能買期貨，恐會有爭議，所以應會要求一定年齡以上購買特定商品要錄音錄影。

同時金管會也會將一些高齡金融商品銷售的違失態樣轉給各公會，要求訂定自律規範等。