大陸外交部發言人趙立堅今天（21日）主持例行記者會。有記者提問，12月10日美國國務院和財政部宣佈，根據美國內法對所謂在新疆侵犯人權的4名中方官員實施制裁，中方對此有何回應？

趙立堅表示，美方依據國內法藉口所謂新疆人權問題，對中方官員進行非法制裁，有關行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本准則，嚴重損害中美關係。中方對此堅決反對，強烈譴責。針對美方上述錯誤行徑，中方決定依據《中國反外國制裁法》進行對等反制。從即日起，對美國國際宗教自由委員會主席馬恩扎、副主席特克爾、委員巴爾加瓦、委員卡爾實施相應反制措施，包括禁止上述人員入境中國，包括內地和香港、澳門，凍結其在華財產，禁止中國公民和機構同其交易。

趙立堅指出，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權力、沒有資格橫加干涉，美方應撤銷所謂制裁，停止干涉新疆事務和中國內政，中方將視形勢發展作出進一步反應。