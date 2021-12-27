台美會今日出現「倒掛」中華民國國旗，外交部對此回應了。(圖/讀者提供)

位於台北市博愛特區的「台美事務委員會」，今（27）日被民眾發現旗桿上的中華民國國旗被倒掛。對此，外交部表示，國旗倒置情形是因代班工友不熟悉操作所致，此為台美會嚴重疏失，經提醒後已立即更正；對於國旗倒掛嚴重錯誤，台美會鄭重致歉，稱日後會嚴格加強管理。

台灣美國事務委員會（Taiwan Council for US Affairs，TCUSA），簡稱台美會或台美事務委員會，前身是1979年3月1日成立的「北美事務協調委員會」，作為美國依據1979年「台灣關係法」成立「美國在台協會」的對等機構，是行政院所屬機關，由外交部指揮監督。

「國旗倒掛」被認為代表發生國難或該地淪陷、向敵方投降，對國家名聲有嚴重影響，可能觸犯《刑法》第160條，意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗罪，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。